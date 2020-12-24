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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Ляшко посоветовал, как провести зимние праздники во время пандемии

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев ответственно отнестись к новогодне-рождественским празднованиям во время пандемии и соблюдать правила карантина.

— Мы не должны забывать о такой вещи, как пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решением ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление, и люди могли бы не придерживаться ограничений. Здесь главное — общественная ответственность. Я в нее верю, — сказал Ляшко.

Главный санврач отметил, что карантин после праздников поможет подготовиться к возможному росту заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

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Ляшко отметил, что карантин выходного дня положительно повлиял на пандемию в Украине — количество случаев инфицирования уменьшилось.

Сейчас он призвал покупать подарки в магазинах в утреннее время, когда там меньше людей, или онлайн, а также не злоупотреблять визитами в гости.

Коронавирус в Украине

11 490 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Источник: Радио НВ

Фото: Depositphotos

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