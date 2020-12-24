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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Только шесть нардепов не пропустили ни единого голосования в декабре – КИУ

Только шесть народных депутатов приняли участие во всех 370 голосованиях Верховной Рады, которые состоялись в декабре. Это – Максим Павлюк, Олег Колев, Владимир Ватрас, Александр Бакумов, Игорь Копытин, Михаил Лаба.

30 народных депутатов пропустили более 90% голосований парламента. 21 из них не проголосовал ни единого раза.

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Речь идет о депутатах, которые вообще отсутствовали на заседаниях или были в зале заседаний, но не нажимали кнопок за, против или воздержался.

Худшие показатели голосований в декабре имеют:

  • Юрий Солод (ОПЗЖ) – 0 раз,
  • Юлий Иоффе (ОПЗЖ) – 0 раз,
  • Тарас Козак (ОПЗЖ) – 0 раз,
  • Игорь Колихаев (За майбутнє) – 0 раз,
  • Сергей Ларин (ОПЗЖ) – 1 раз,
  • Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 6 раз,
  • Сергей Левочкин (ОПЗЖ) – 10 раз,
  • Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 13 раз.

Наказание за кнопкодавство

До 15 января нардепы хотят разработать изменения в законодательство, чтобы усилить уголовную и административную ответственность за неперсональное голосование. Для фиксации процесса голосования в парламенте установят дополнительные камеры.

Также ВРУ вернется к тому распределению мест, которые были закреплены за фракциями и группами в начале работы нового созыва. А так называемые резервные места будут отключены от системы Рада.

Источник: КИУ

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