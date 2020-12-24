Только шесть народных депутатов приняли участие во всех 370 голосованиях Верховной Рады, которые состоялись в декабре. Это – Максим Павлюк, Олег Колев, Владимир Ватрас, Александр Бакумов, Игорь Копытин, Михаил Лаба.

30 народных депутатов пропустили более 90% голосований парламента. 21 из них не проголосовал ни единого раза.

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Речь идет о депутатах, которые вообще отсутствовали на заседаниях или были в зале заседаний, но не нажимали кнопок за, против или воздержался.

Худшие показатели голосований в декабре имеют:

Юрий Солод (ОПЗЖ) – 0 раз,

Юлий Иоффе (ОПЗЖ) – 0 раз,

Тарас Козак (ОПЗЖ) – 0 раз,

Игорь Колихаев (За майбутнє) – 0 раз,

Сергей Ларин (ОПЗЖ) – 1 раз,

Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 6 раз,

Сергей Левочкин (ОПЗЖ) – 10 раз,

Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 13 раз.

Наказание за кнопкодавство

До 15 января нардепы хотят разработать изменения в законодательство, чтобы усилить уголовную и административную ответственность за неперсональное голосование. Для фиксации процесса голосования в парламенте установят дополнительные камеры.

Также ВРУ вернется к тому распределению мест, которые были закреплены за фракциями и группами в начале работы нового созыва. А так называемые резервные места будут отключены от системы Рада.

Источник: КИУ