В заведениях общественного питания самый высокий риск инфицирования коронавирусом, поэтому запрет работы ресторанов и кафе с 8 по 24 января оправдан.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднование в ресторанах, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким, — сказал министр.

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Также он отметил, что ограничивать работу транспорта не нужно, ведь карантин поспособствует сокращению количества пассажиров.

Также Степанов добавил, что стратегия Минздрава эффективная и демонстрирует снижение количества больных Covid-19.

Жесткий карантин в Украине

В Украине с 8 до 24 января 2021 ввели жесткий карантин. Под запретом работа кафе, ресторанов, баров, театров и кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов.