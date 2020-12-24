Коронавирус в Украине и мире не отступает. 24 декабря в мире обнаружили более 79 млн случаев коронавируса. От осложнений болезни умерло более 1,74 млн человек, Лидерами по количеству больных и смертей остаются США, Индия и Бразилия.

Вакцина от Covid-19

Сейчас вакцину от коронавируса получило более 2,7 млн человек в шести странах мира: США, Китае, Великобритании, России и Израиле. Также вакцинация началась в Мексике и Катаре.

Американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что ее вакцина может защищать от нового штамма коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, а затем и других странах мира. Между тем во Франции одобрили препарат от фармкомпании Pfizer.

Новый штамм коронавируса

Накануне в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. С 26 декабря в стране ввели высокий уровень карантина — запретили любые контакты за пределами дома. Также закрытыми должны быть едва ли не все учреждения, для граждан будут действовать ограничения на выезд.

24 декабря мутацию Covid-19 также зафиксировали в Индии. Вирус диагностировали у 22 граждан, вернувшихся из Великобритании.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 декабря в рейтинге распространения Covid-19 Украина занимает 17 место. За сутки зафиксировано:

11490 новых случаев коронавируса, всего — 1 001 132;

223 смертей, в общем — 17 395;

15 775 выздоровели, всего вылечиться удалось 631 435 пациентам.

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина хочет договориться с инициативой по распространению вакцины COVAX об увеличении доз вакцины.

До этого было согласовано 8 млн доз для украинцев, а Минздрав хочет договориться о 16 млн. Также министерство назвало приоритетные группы населения, которые получат вакцину. Кто в Украине первым получит прививку, смотрите на Фактах ICTV.