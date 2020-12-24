PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Ольга Тетеріна |

Родные уже встречают: политзаключенный Шумков возвращается в Украину из РФ

Российская Федерация 24 декабря депортирует украинского политзаключенного Александра Шумкова. Утром его забрали из Твери и повезли к границе Украины.

— Идем на Бачевск. Сегодня утром в 9.00 по российскому времени российские спецслужбы повезли Сашу из Твери к границе на депортацию, — написала тетя политзаключенного Людмила Шумкова в социальных сетях.

Шумков направляется в пункт пропуска Бачевск, именно там состоится возвращение домой.

Родные политзаключенного и представитель Офиса Уполномоченного по правам человека Игорь Мазур уже ожидают его на пункте пропуска.

Шумков вернется в Украину 24 декабря

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что политзаключенного на украинско-российской границе будет встречать консул.

Дело Шумкова

4 декабря 2018 в России Александра Шумкова приговорили к четырем годам заключения за то, что он с 17 ноября 2014 го по 23 августа 2017 участвовал в деятельности Правого сектора, направленной против интересов России.

Шумков также заявлял об угрозах со стороны представителей Федеральной службы безопасности РФ, которые пытались таким образом заставить его сотрудничать.

Источник: Людмила Шумкова

Фото: freeshumkov, Людмила Денисова

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка