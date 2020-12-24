Санта-Клаус пролетит над Украиной — когда и где можно увидеть

Санта-Клаус начал свой сказочный полет. Он вылетел из своей резиденции на Северном полюсе на волшебных санях с позывным Red nose и с бортовым номером Ho-ho-ho.

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar, который отслеживает его маршрут, пока Санта находится на высоте более 11 километров.

Сейчас он пролетает примерно над Сиднеем в Австралии. Проследить полет сказочного героя в режиме онлайн можно здесь.







Санта-Клаус отправился в ежегодный полет вокруг света: когда будет над Украиной / 2 фотографии

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Над Украиной он ежегодно пролетает вечером 24 декабря ориентировочно между 21.00 и 22.00.

Традиция следить за полетом Санты появилась еще в 1 955 году в США. Тогда в местной газете случайно напечатали неправильный номер телефона, по которому дети могли звонить Санти. На самом деле телефон принадлежал Командованию воздушно-космической обороны Северной Америки.