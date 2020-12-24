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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Украина будет просить у COVAX в два раза больше доз вакцины от Covid-19 – Степанов

Украина хочет просить в два раза больше доз вакцин против коронавируса в рамках инициативы COVAX. Сейчас согласовано поставку 8 млн доз, планируется увеличить это количество до 16 млн.

Об этом во время брифинга 24 декабря сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Уже были подписаны все документы, сейчас достигнута договоренность по поводу 8 млн доз вакцин. Сейчас мы отрабатываем увеличение этой квоты с 8 до 16 млн доз, — отметил Максим Степанов.

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По его словам, вакцина ожидается в первом квартале 2021 года. Она будет поступать траншами, первый из них — 1,2 млн доз вакцин.

Вакцина против коронавируса

В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса.

Решение принял оперативный штаб Минздрава Украины по вакциноуправляемым инфекциям 22 декабря.

Подробнее о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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