Украина хочет просить в два раза больше доз вакцин против коронавируса в рамках инициативы COVAX. Сейчас согласовано поставку 8 млн доз, планируется увеличить это количество до 16 млн.
Об этом во время брифинга 24 декабря сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
— Уже были подписаны все документы, сейчас достигнута договоренность по поводу 8 млн доз вакцин. Сейчас мы отрабатываем увеличение этой квоты с 8 до 16 млн доз, — отметил Максим Степанов.
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По его словам, вакцина ожидается в первом квартале 2021 года. Она будет поступать траншами, первый из них — 1,2 млн доз вакцин.
Вакцина против коронавируса
В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса.
Решение принял оперативный штаб Минздрава Украины по вакциноуправляемым инфекциям 22 декабря.
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