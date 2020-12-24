Украина закупит пневмококковую вакцину по специальной цене

Украина получила положительный ответ от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) относительно получения специальной цены для закупки конъюгированной пневмококковой вакцины.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
— Украина сможет закупить пневмококковой вакцины по специальной цене. Подтверждением этого является положительный ответ на наш запрос от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации касательно получения специальной цены для закупки конъюгированной пневмококковой вакцины, — написал Ляшко.
Он отметил, что пневмококковая вакцина включена в календарь прививок всех 27 стран-членов ЕС, а с 2022 года будет сделано все возможное, чтобы вакцина появилась в календаре прививок украинцев.
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— Во всем мире пневмококковая инфекция — это одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам от пневмококковой инфекции для большего количества детей. Это очень важный шаг, ведь пневмококк является причиной многих серьезных болезней, таких как, менингит, сепсис, пневмония, — добавил Ляшко.
16 декабря Кабинет министров Украины согласовал запрос в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) относительно получения специальной цены для закупки пневмококковых вакцин за счет госбюджета в 2021 году.
Согласно тексту постановления, Кабмин также обязал Минздрав ввести иммунизацию от пневмококковой инфекции в Календарь прививок.
Вакцина против коронавируса
22 декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль обсудил с ЕС поставки вакцины против коронавируса в Украину.
Украина проводит для этого активную работу.
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Источник: Виктор Ляшко