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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Вакцина против коронавируса: Украина ведет переговоры с Китаем

Китай готов поставлять вакцину от коронавируса в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Они готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, — отметил Кулеба.

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Он подчеркнул, что это не повлияет на возможность покупки вакцин в других странах, и в частности в США.

По словам министра, украинские власти, президент, послы за рубежом помогают Минздраву обеспечить поставки вакцин из разных стран мира.

Вакцина против коронавируса

22 декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль обсудил с ЕС поставки вакцины против коронавируса в Украину.

Украина проводит для этого активную работу.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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