Каким пациентам с Covid-19 нужен кислород — объяснение врачей

Коронавирусная болезнь может вызвать дыхательную недостаточность — иммунное поражение легочной ткани.

Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующий инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

По ее словам, человек теряет способность на некоторое время обеспечивать себя кислородом.

— Пока другие участки легких справляются, человек не чувствует одышки. Но если количество пораженных участков превышает компенсаторные возможности непораженных участков, начинает падать сатурация (уровень кислорода в крови, — Ред.) и человек чувствует одышку, — пояснила она.

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По стандартам Минздрава, госпитализации подлежат пациенты с сатурацией меньше чем 92%. Президент Ассоциации анестезиологов, один из экспертов Минздрава Сергей Дубров добавил, что в этот список также входят средние или тяжелые пациенты с более высоким уровнем сатурации.

Коронавирус в Украине

11 490 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.