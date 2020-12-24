Президент Украины Владимир Зеленский хочет объединить запад и восток одной большой дорогой, которой будет служить запорожский мост.

Его строительство планируют завершить к 30-летию независимости Украины.

Об этом сообщил глава государства во время рабочего визита в Запорожье.

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— На 30-летие независимости мы готовим несколько инфраструктурных побед, а одна из них — запорожский мост. Мы хотим объединить запад и восток одной большой дорогой, — сказал Зеленский.

Запорожский мост — это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Этот мост строится 16 лет. В 2020 году в рамках программы Большое строительство работы были возобновлены. В тендере победила турецкая компания.

Большое строительство

Национальная программа Большое строительство имеет значительный положительный эффект для украинской экономики.

Согласно исследованию Ukraine Economic Outlook, именно Большое строительство помогло предотвратить значительное падение экономических показателей в 2020 году.