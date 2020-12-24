PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Зеленский подписал закон о доступе украинцев к вакцинам от Covid-19

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцинам от коронавируса. Речь идет о законопроекте №1075.

Согласно закону, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавируса.

Читайте: 4 этапа вакцинации: в Украине утвердили план иммунизации от Covid-19

Кроме того, документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания.

Вакцина против коронавируса

22 декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль обсудил с ЕС поставки вакцины против коронавируса в Украину.

Украина проводит для этого активную работу.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка