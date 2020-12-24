Сняли люстры и убрали золото: Зеленская о ремонте после переезда на госдачу

Первая леди и супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская призналась, что переезд на государственную дачу в Конча-Заспе был вынужденным.

По ее словам, это было необходимо, чтобы госохрана могла спокойно выполнять свою работу.

— С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности. Потому что в многоквартирном доме сложно: там есть соседи, пропускной режим им мешает. Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать, — объяснила Зеленская.

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Также первая леди призналась, что мечтает иметь свое жилье и поделилась, что после переезда на госдачу все же устроила там небольшой ремонт.

— Мы сняли эти люстры, в некоторые помещения даже не заходим. Сбили золото, покрасили стены в серый цвет, — добавила она.

О переезде Владимира Зеленского вместе с семьей на государственную дачу в Конча-Заспе стало известно в июле этого года. Тогда в Офисе президента сообщили, что глава государства временно будет проживать в государственной резиденции.