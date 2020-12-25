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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

2021 станет лучшим для украинцев, чем 2020 — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает улучшения положения страны в следующем году. Он считает, что 2021 год станет более благоприятным для украинцев, чем 2020.

— Считаю, что это один из самых сложных годов для каждого украинца — вызовов много.

По мнению Зеленского этот год был одним из самых сложных прежде всего из-за падения самолета МАУ в Иране и пандемии коронавируса. В следующем году он пообещал улучшение экономической ситуации и отметил, что Украина научилась бороться с пандемией Covid-19.

— В следующем году будет легче экономически. Ожидается небольшой подъем в экономике.

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Накануне президент провел встречу с дипломатическими представителями Украины. Он напомнил, что сейчас приоритетными являются вопросы возвращения временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Дипломатам он рекомендовал добиться поддержки в этом иностранных партнеров.

Источник: Фокус

Фото: Офис президента

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