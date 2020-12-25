11 035 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2739 человек;

летальных случаев — 186;

выздоровели — 15337 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 58 874 (в том числе методом ПЦР — 37873, методом ИФА — 21001).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 012 167 человек;

выздоровели — 646 772 человека;

летальных исходов — 17 581;

проведено ПЦР-тестов — 5 428 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев — 106 078 (+1 038)

Винницкая — 21 698 (+208)

Волынская — 32 149 (+232)

Днепропетровская — 55 680 (+506)

Донецкая — 34 225 (+487)

Житомирская — 37 848 (+380)

Закарпатская — 27 650 (+107)

Запорожская — 50 805 (690)

Ивано-Франковская — 42 611 (+129)

Киевская — 56 374 (+877)

Кировоградская — 8 149 (+104)

Луганская — 9 725 (+282)

Львовская — 58 875 (+503)

Николаевская — 28 805 (+454)

Одесская — 67 934 (+963)

Полтавская — 33 997 (+488)

Ровенская — 39 979 (+345)

Сумская — 39 490 (+567)

Тернопольская — 33 175 (+203)

Харьковская — 67 417 (+629)

Херсонская — 16 679 (+271)

Хмельницкая — 38 004 (+404)

Черкасская — 36 947 (+529)

Черновицкая — 39 143 (+229)

Черниговская — 28 730 (+455)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.