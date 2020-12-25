PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Covid-19 не отступает: за сутки в Украине обнаружили более 11 тыс. случаев инфицирования

11 035 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2739 человек;
  • летальных случаев — 186;
  • выздоровели — 15337 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 58 874 (в том числе методом ПЦР — 37873, методом ИФА — 21001).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 012 167 человек;
  • выздоровели — 646 772 человека;
  • летальных исходов — 17 581;
  • проведено ПЦР-тестов — 5 428 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Читайте: Быстрее проникает в организм: как в Британии мутировал коронавирус Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания Онлайн-вечеринка и подходящая атмосфера: как отпраздновать Новый Год на карантине

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев — 106 078 (+1 038)
  • Винницкая — 21 698 (+208)
  • Волынская — 32 149 (+232)
  • Днепропетровская — 55 680 (+506)
  • Донецкая — 34 225 (+487)
  • Житомирская — 37 848 (+380)
  • Закарпатская — 27 650 (+107)
  • Запорожская — 50 805 (690)
  • Ивано-Франковская — 42 611 (+129)
  • Киевская — 56 374 (+877)
  • Кировоградская — 8 149 (+104)
  • Луганская — 9 725 (+282)
  • Львовская — 58 875 (+503)
  • Николаевская — 28 805 (+454)
  • Одесская — 67 934 (+963)
  • Полтавская — 33 997 (+488)
  • Ровенская — 39 979 (+345)
  • Сумская — 39 490 (+567)
  • Тернопольская — 33 175 (+203)
  • Харьковская — 67 417 (+629)
  • Херсонская — 16 679 (+271)
  • Хмельницкая — 38 004 (+404)
  • Черкасская — 36 947 (+529)
  • Черновицкая — 39 143 (+229)
  • Черниговская — 28 730 (+455)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх