11 035 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2739 человек;
- летальных случаев — 186;
- выздоровели — 15337 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 58 874 (в том числе методом ПЦР — 37873, методом ИФА — 21001).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 012 167 человек;
- выздоровели — 646 772 человека;
- летальных исходов — 17 581;
- проведено ПЦР-тестов — 5 428 825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев — 106 078 (+1 038)
- Винницкая — 21 698 (+208)
- Волынская — 32 149 (+232)
- Днепропетровская — 55 680 (+506)
- Донецкая — 34 225 (+487)
- Житомирская — 37 848 (+380)
- Закарпатская — 27 650 (+107)
- Запорожская — 50 805 (690)
- Ивано-Франковская — 42 611 (+129)
- Киевская — 56 374 (+877)
- Кировоградская — 8 149 (+104)
- Луганская — 9 725 (+282)
- Львовская — 58 875 (+503)
- Николаевская — 28 805 (+454)
- Одесская — 67 934 (+963)
- Полтавская — 33 997 (+488)
- Ровенская — 39 979 (+345)
- Сумская — 39 490 (+567)
- Тернопольская — 33 175 (+203)
- Харьковская — 67 417 (+629)
- Херсонская — 16 679 (+271)
- Хмельницкая — 38 004 (+404)
- Черкасская — 36 947 (+529)
- Черновицкая — 39 143 (+229)
- Черниговская — 28 730 (+455)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.