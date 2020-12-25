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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

МИД опровергло заявление Лукашенко о “тоннах оружия из Украины у террористов”

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о перевозке оружия “террористами” из Украины не соответствуют действительности.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, добавив, что мантра об “оружии из Украины” четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа

— Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об “оружии из Украины”, четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях, — сказал Николенко.

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25 декабря белорусские спецслужбы задержали “террористическую группу” Николая Автуховича. Она, по словам Лукашенко, готовили теракты по всей Беларуси.

Эти “террористы” якобы везли тонны оружия через территорию Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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