В Запорожье открыли движение частью моста через Днепр

В Запорожье открыли движение частью Балкового моста. Этот объект строят еще с 2004 года.

Движение автомобилей открыли из района Бабурка на остров Хортица через реку Старый Днепр. В Укравтодоре отметили, что открытие этой части является первым шагом к решению проблемы с пробками в городе, а также улучшение сообщения между берегами Днепра.

Верховое сооружение Балкового моста создало сразу три полосы движения. Строительство низового сооружения моста продолжается, открытие движения ею с Хортицы значительно разгрузит Запорожье.

Читайте: За год сделали дорог в 10 раз больше, чем за предыдущие 10 лет — Зеленский

Однако открытие этой части моста пока не решает проблему с пробками в городе. Основной пролет мостового перехода еще не достроен, поэтому местным жителям все еще нужно пользоваться в основном другими мостами.

Запорожский мост — это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Этот мост строится 16 лет. В 2020 году в рамках программы Большое строительство работы были возобновлены. В тендере победила турецкая компания.

Большое строительство

Национальная программа Большое строительство имеет значительный положительный эффект для украинской экономики.

Согласно исследованию Ukraine Economic Outlook, именно Большое строительство помогло предотвратить значительное падение экономических показателей в 2020 году.

Источник: Укравтодор