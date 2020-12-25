Вето Трампа не повлияет на объем военной помощи для Украины — Кулеба

Вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет не повлияет на предусмотренный им объем помощи Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного телеканала.

— Я даю вам стопроцентные гарантии, что после того, как вето будет преодолено или ситуация будет решена иным образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украине не просто сохранится, а еще усилится. И мы будем над этим упорно работать, — пояснил Кулеба, почему вето Трампа не имеет никакого отношения к помощи Украине.

Кулеба подтвердил, что оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украине в размере $250 млн, но уточнил, что утверждение о том, что Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины, создает ложное впечатление у людей.

Оборонный бюджет США

24 декабря президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Такое решение было принято несмотря на то, что документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.

Поскольку этот документ имел поддержку в Конгрессе, то американские конгрессмены, скорее всего, отменят это вето Трампа. Теперь Конгресс должен снова проголосовать за этот бюджет.

Наиболее значимые пункты документа свидетельствуют о принятии санкций против «Северного потока-2», а также военной помощи Украине размером $250 млн. Всего, согласно законопроекту, предлагается выделить на финансирование деятельности Пентагона $740,5 млрд в 2021 году.