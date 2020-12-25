Если Россия нападет из Крыма, тогда мобилизуем и мужчин, и женщин — Зеленский

В случае нападения России на Украину со стороны оккупированного ею Крыма начнется полномасштабная война.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью, отвечая на вопрос о возможном нападении РФ со стороны Крыма.

— Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война.

По его словам, в таком случае украинцы будут воевать, все будут мобилизованы — мужчины и женщины — хотя это будет плохо для населения Украины.

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Зеленский отметил, что лично он вышел бы из Минских договоренностей, но Украина не может этого сделать, потому что в таком случае европейцы могут снять санкции с России и представителей оккупированных территорий.

Ядерные планы РФ в Крыму

Российская Федерация готовится к широкому размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Об этом в беседе с журналистами рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Как произошла аннексия Крыма

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый референдум о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.

Источник: Фокус