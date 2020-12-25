Европейская Солидарность в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год

Проект бюджета Киева на 2021 год содержит много коррупционных рисков, он не отвечает потребностям времени и откровенно политизирован.

Об этом во время заседания Киевсовета заявил депутат Леонид Емец.

Депутат отметил, что под прикрытием сотен страниц бюджета и колонок цифр происходит тихое, скрытое от посторонних глаз, перераспределение власти в Киеве.

— Проект бюджета, который мы получили, — это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт — другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение. Мы проанализировали этот бюджет глубоко. И видим там доказательства, что центр принятия решений находится не в Киевсовете. Этот центр находится где-то в высоких кабинетах, возможно, на улице Банковой и в кабинетах олигархов, — рассказал Емец.

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Депутат отметил, что в недавнем интервью экс-глава Укрбуда Максим Микитась рассказал, что часть денег киевлян была украдена с Подольско-Воскресенского моста. Они пошли на избирательную кампанию одной из политических сил.

— Я обращаюсь к депутатам Киевского городского совета. Вас избрали киевляне. Не будьте рабами “слуг”. Будьте исполнителем воли киевлян. Киевляне не хотят, чтобы был мост, который кормит Слуг народа и Офис президента, — заявил Емец.

Депутат подчеркнул, что данный бюджет — в интересах конкретной политической силы, потому партия Европейская Солидарность не поддерживает его.

Заседание Киевсовета

Евросолидарность добилась заседания Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн грн на борьбу с коронавирусом. Это стало возможным благодаря аудиту столичного бюджета-2020, который был проведен Европейской Солидарностью.

Источник: Европейская Солидарность