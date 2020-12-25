Зеленский допускает возможность платной вакцинации от Covid-19 в Украине

Президент Владимир Зеленский не исключает возможности платной вакцинации от коронавируса в Украине. По его словам, получить Covid-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить.

Как рассказал Зеленский, сейчас Украина ведет переговоры с международными партнерами о помощи с получением вакцины от коронавируса, еще 8 млн доз рассчитывают получить в рамках глобального механизма COVAX. Этой вакциной будут бесплатно прививать группы риска.

— Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тысяч доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться, — сказал он.

Читайте: Вакцинация населения, как проверка на прочность: Зеленский о задачах для Степанова

Президент добавил, что компании, с которыми Украина договаривается о поставках вакцины, просят открыть для них коммерческий рынок. Как отметил Зеленский, есть люди, которые сами могут купить себе вакцину от коронавируса. В частности, сам президент планирует вакцинироваться за деньги.

— Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения — это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально, — пояснил он.

Сотрудничество Украина — Covax

Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса COVAX выделит для Украины 8 млн доз вакцины. Согласно прогнозам Виктора Ляшко, уже в первой половине 2021 года вакцинироваться смогут около 4 млн граждан.

Фонд COVAX объединяет 186 государств. По состоянию на декабрь предзаказ вакцины из разных стран мира достиг 700 млн доз. Цель программы — справедливое распределение вакцины от коронавируса между развитыми и бедными странами.

Источник: Фокус