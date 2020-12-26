В 2021 году количество трансплантаций в Украине планируют увеличить минимум в два раза.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Согласно нашим планам, за 2021 год мы увеличим количество трансплантаций минимум в два раза. То есть ожидается, что в следующем году мы должны сделать не менее 250 таких операций. Это касается трансплантации сердца, печени и почек.

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Также министр отметил, что в 2019 году количество трансплантаций в Украине выросло с 78 до 118.

Накануне в Украине хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова впервые пересадили почку ребенку от умершего человека.

Операция длилась четыре часа. Пациенткой была трехлетняя девочка, у которой летом развилась острая почечная недостаточность.