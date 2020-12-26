26 декабря коронавирус подтвердили еще у 7 709 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 019 876. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 651 917 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 5 145 людей. За сутки госпитализировали 2 888 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 17 702 больных, за сутки зафиксировали 121 новый летальный случай.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Распространение коронавируса в областях:

Киев — 106 486 (+408)

Винницкая — 21 858 (+160)

Волынская — 32 300 (+151)

Днепропетровская — 56 356 (+676)

Донецкая — 3 4586 (+361)

Житомирская — 38 219 (+371)

Закарпатская — 27 754 (+104)

Запорожская — 51 250 (+445)

Ивано-Франковская — 42 725 (+114)

Киевская — 56 942 (+568)

Кировоградская — 8 205 (+56)

Луганская — 9906 (+181)

Львовская — 59 551 (+676)

Николаевская — 29 117 (+312)

Одесская — 68 447 (+513)

Полтавская — 34 341 (+344)

Ровенская — 40 195 (+216)

Сумская — 39 848 (+358)

Тернопольская — 33 328 (+153)

Харьковская — 67 655 (+238)

Херсонская — 16 917 (+238)

Хмельницкая — 38 333 (+329)

Черкасская — 37 321 (+374)

Черновицкая — 39 293 (+150)

Черниговская — 28 943 (+213)

Для сравнения, 25 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 11 035 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 012 167 больных.

От Covid-19 25 декабря умерли 186 человек, выздоровели за сутки 15 337 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.