26 декабря коронавирус подтвердили еще у 7 709 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 019 876. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников.
Полностью преодолели болезнь и выздоровели 651 917 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 5 145 людей. За сутки госпитализировали 2 888 пациентов.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 17 702 больных, за сутки зафиксировали 121 новый летальный случай.
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Распространение коронавируса в областях:
- Киев — 106 486 (+408)
- Винницкая — 21 858 (+160)
- Волынская — 32 300 (+151)
- Днепропетровская — 56 356 (+676)
- Донецкая — 3 4586 (+361)
- Житомирская — 38 219 (+371)
- Закарпатская — 27 754 (+104)
- Запорожская — 51 250 (+445)
- Ивано-Франковская — 42 725 (+114)
- Киевская — 56 942 (+568)
- Кировоградская — 8 205 (+56)
- Луганская — 9906 (+181)
- Львовская — 59 551 (+676)
- Николаевская — 29 117 (+312)
- Одесская — 68 447 (+513)
- Полтавская — 34 341 (+344)
- Ровенская — 40 195 (+216)
- Сумская — 39 848 (+358)
- Тернопольская — 33 328 (+153)
- Харьковская — 67 655 (+238)
- Херсонская — 16 917 (+238)
- Хмельницкая — 38 333 (+329)
- Черкасская — 37 321 (+374)
- Черновицкая — 39 293 (+150)
- Черниговская — 28 943 (+213)
Для сравнения, 25 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 11 035 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 012 167 больных.
От Covid-19 25 декабря умерли 186 человек, выздоровели за сутки 15 337 больных.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.