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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Более 7 тыс. за сутки: количество больных Covid-19 в Украине резко уменьшилось

26 декабря коронавирус подтвердили еще у 7 709 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 019 876. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 651 917 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 5 145 людей. За сутки госпитализировали 2 888 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 17 702 больных, за сутки зафиксировали 121 новый летальный случай.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Распространение коронавируса в областях:

  • Киев — 106 486 (+408)
  • Винницкая — 21 858 (+160)
  • Волынская — 32 300 (+151)
  • Днепропетровская — 56 356 (+676)
  • Донецкая — 3 4586 (+361)
  • Житомирская — 38 219 (+371)
  • Закарпатская — 27 754 (+104)
  • Запорожская — 51 250 (+445)
  • Ивано-Франковская — 42 725 (+114)
  • Киевская — 56 942 (+568)
  • Кировоградская — 8 205 (+56)
  • Луганская — 9906 (+181)
  • Львовская — 59 551 (+676)
  • Николаевская — 29 117 (+312)
  • Одесская — 68 447 (+513)
  • Полтавская — 34 341 (+344)
  • Ровенская — 40 195 (+216)
  • Сумская — 39 848 (+358)
  • Тернопольская — 33 328 (+153)
  • Харьковская — 67 655 (+238)
  • Херсонская — 16 917 (+238)
  • Хмельницкая — 38 333 (+329)
  • Черкасская — 37 321 (+374)
  • Черновицкая — 39 293 (+150)
  • Черниговская — 28 943 (+213)

Для сравнения, 25 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 11 035 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 012 167 больных.

От Covid-19 25 декабря умерли 186 человек, выздоровели за сутки 15 337 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Фото: Depositphotos

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