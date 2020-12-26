По состоянию на 26 декабря более 70% от всех коек, выделенных для больных коронавирусом, обеспечены кислородом.

В этом заверил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, сейчас, 55-60% госпитализированных нуждаются в лечении кислородом.

— На сегодняшний день в больницах есть 29 487 свободных коек с кислородом. В среднем 55-60% среди госпитализированных с Covid-19 нуждаются в кислородной поддержке, — отметил он.

Читайте: Каким пациентам с Covid-19 нужен кислород — объяснение врачей

Также Виктор Ляшко добавил, что всего в больницах под оказание медицинской помощи людям, больным коронавирусом, перепрофилировали 64 349 коек. Из них 44 436 — подведены к кислороду.

В начале декабря министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что больше половины коек для пациентов с Covid-19 в Украине обеспечены кислородом.

По его словам, проблемы все же существуют, но ситуация с койками для пациентов с коронавирусом отличается в зависимости от региона.