Стоимость электронной валюты биткоин (bitcoin) утром 26 декабря снова обновила свой исторический максимум. На короткое время ее стоимость превысила $25 тыс.

Это показывают данные на бирже биткоина и цифровой валюты Coindesk.

В частности, в ходе торговой сессии биткойн дорожал до $25 005. Это стало новым абсолютным рекордом. Однако позже его цена уменьшилась.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени стоимость биткоина — $24 778.

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На бирже Bitstamp биткойн превысил $25 020, на FTX — выше $25 040. В то же время на Bitfinex биткойн не достиг психологически важной отметки.

Подорожание биткоина

Резкий рост стоимости биткоина связывают с открытием доступа к криптовалюте гражданам США.

Другим фактором является то, что в начале зимы один из крупнейших банков Сингапура DBS также сообщил о сотрудничестве с биткоином. Кроме того, эксперты связывают рост стоимости с новостями относительно вакцины коронавируса — люди надеются на быстрое преодоление пандемии.