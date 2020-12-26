Газоснабжающие компании начали обнародовать цены на январь 2021 года. По состоянию на утро 26 декабря только 8 компаний указали свои расценки на газ.
Более 50 поставщиков пока не опубликовали цену. Они должны обнародовать стоимость топлива за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.
По состоянию на утро 26 декабря, самую низкую цену на январь заявила компания Megawatt — 5,95 грн. Она не изменила стоимость кубометра топлива, по сравнению с декабрем.
Далее идет Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Ее цена — 7,22 грн за кубометр. Это на 89 коп. больше, чем в декабре.
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Сразу на 1,56 грн в кубометре подняла цены компания Енера (Енера Суми, Енера Чернігів, Енера Схід та Енера Вінниця). Ее предложение за январь — 8,82 грн за кубометр.
На 1 грн свою цену подняла Торгова електрична компанія. Газ у нее в январе будет стоить 9,8 грн за кубометр.
Но самую высокую цену пока предложила компания Львівенергозбут: 10,8 грн за кубометр.
Цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа потребители платят облгазам напрямую. Полный обзор ценовых предложений на январь пока недоступен, поскольку еще не все поставщики обнародовали свои расценки на газ в январе 2021 года.
|Название предприятия
|Цена в декабре 2020 года за куб.
|Цена в январе 2021 года за куб.
|Megawatt
|5,95 грн
|5,95 грн
|ГК Нафтогаз України
|6,33 грн
|7,22 грн
|Енера Суми
|7,26 грн
|8,82 грн
|Енера Чернігів
|7,26 грн
|8,82 грн
|Енера Схід
|7,26 грн
|8,82 грн
|Енера Вінниця
|7,26 грн
|8,82 грн
|Торгова електрична компанія
|8,8 грн
|9,8 грн
|ТОВ Львівенергозбут
|9,05 грн
|10,8 грн
В Украине утвердили новые тарифы на распределение газа
С 1 января 2021 в Украине вырастет стоимость доставки газа. Цену на распределение устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Соответствующие тарифы уже утвердили для 19 газораспределительных компаний. Больше всего платить будут потребители АО Лубнигаз — 2,94 грн за кубометр в месяц, а меньше всего — 0,47 коп. за кубометр в месяц — потребители ЗАО Кременчукгаз.
Источник: ГазПравда