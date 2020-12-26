Газоснабжающие компании начали обнародовать цены на январь 2021 года. По состоянию на утро 26 декабря только 8 компаний указали свои расценки на газ.

Более 50 поставщиков пока не опубликовали цену. Они должны обнародовать стоимость топлива за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

По состоянию на утро 26 декабря, самую низкую цену на январь заявила компания Megawatt — 5,95 грн. Она не изменила стоимость кубометра топлива, по сравнению с декабрем.

Далее идет Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Ее цена — 7,22 грн за кубометр. Это на 89 коп. больше, чем в декабре.

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Сразу на 1,56 грн в кубометре подняла цены компания Енера (Енера Суми, Енера Чернігів, Енера Схід та Енера Вінниця). Ее предложение за январь — 8,82 грн за кубометр.

На 1 грн свою цену подняла Торгова електрична компанія. Газ у нее в январе будет стоить 9,8 грн за кубометр.

Но самую высокую цену пока предложила компания Львівенергозбут: 10,8 грн за кубометр.

Цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа потребители платят облгазам напрямую. Полный обзор ценовых предложений на январь пока недоступен, поскольку еще не все поставщики обнародовали свои расценки на газ в январе 2021 года.

Название предприятия Цена в декабре 2020 года за куб. Цена в январе 2021 года за куб. Megawatt 5,95 грн 5,95 грн ГК Нафтогаз України 6,33 грн 7,22 грн Енера Суми 7,26 грн 8,82 грн Енера Чернігів 7,26 грн 8,82 грн Енера Схід 7,26 грн 8,82 грн Енера Вінниця 7,26 грн 8,82 грн Торгова електрична компанія 8,8 грн 9,8 грн ТОВ Львівенергозбут 9,05 грн 10,8 грн

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