Коронавирус в Украине и мире 26 декабря

С каждым днем в Украине и мире все больше людей заражаются и страдают от опасного вируса Covid-19. Поэтому многие страны вводят ограничения, чтобы остановить распространение болезни. Факты ICTV собрали самые главные новости про коронавирус за 26 декабря.

Ситуация с коронавирусом в Украине

26 декабря коронавирус обнаружили у 7 709 людей, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет более 1 млн человек. Полностью преодолели болезнь и выздоровели более 6,5 тыс. украинцев.

Также в Украине продолжают действовать ограничительные меры. В частности, запрещена работа кафе, баров и ресторанов после 23.00, кроме доставки и заказов на вынос. Однако на новогоднюю ночь этот запрет сняли, общепиты будут работать до 1.00 1 января 2021 года.

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Ситуация с коронавирусом в мире

Во всем мире уже начали вакцинироваться от коронавируса. В частности, в США с 14 декабря началась вакцинация людей против Covid-19. Позднее присоединились Канада, Великобритания, Израиль, Китай и Россия. Венгрия также начала вакцинацию медицинских работников от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

Все страны Европейского Союза также получили вакцину от коронавируса. С 27 декабря в ЕС стартует вакцинация.

Филиппины оценивают экстренное использование вакцины Covid-19 от Pfizer Inc. Стране потребуется 21 день, чтобы утвердить вакцину. Филиппины занимают второе место по количеству заражений и смертей от Covid-19 в Юго-Восточной Азии после Индонезии.

Онтарио, провинция на востоке и центральной части Канады, уходит на строгую изоляцию. Локдаун будет действовать на всей территории Онтарио до 9 января 2021 года.

В Великобритании в День подарков во многих центрах городов впервые за десятилетия закрыли магазины. Ожидается, что расходы в этот день сократятся более чем на четверть по сравнению с прошлым годом из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.