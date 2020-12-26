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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Зеленский назначил Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

Соответствующий указ №585/2020 появился на сайте Офиса президента. Ранее временно обязанности председателя Ивано-Франковской ОГА выполняла Мария Савка.

Глава государства поздравил Андрея Бойчука с назначением и пожелал ему сил и добросовестного труда.

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андрій бойчук

Андрею Бойчуку 44 года, он родился в Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности инженер-механик.

Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании Укртрансгаз.

В 2014-2015 годах Андрей Бойчук был директором департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Накануне Владимир Зеленский назначил нового председателя Запорожской ОГА. Им стал Александр Старух, который руководил облгосадминистрацией в течение двух лет во времена президента Виктора Ющенко, а с приходом Виктора Януковича его уволили.

Фото: Офис президента

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