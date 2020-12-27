Коронавирус унес жизни еще одного украинского врача. От осложнений, вызванных болезнью, умер заведующий инфекционной реанимации 5-й городской больницы Киева Александр Артемов.

Специалист лечился от заболевания в больнице, находился в реанимации, однако врачам не удалось спасти жизнь коллеги.

— Прекрасный врач, прекрасный заведующий, замечательный человек… Коронавирус, 60 дней только реанимации, — написала на своей странице в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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Смерти от коронавируса

Врачи, которые оказывают помощь больным коронавирусом, нередко сами становятся жертвами страшной болезни.

С марта 2020 года в Украине немало специалистов умерли от осложнений, вызванных вирусом.

Подробнее о смертях от коронавируса в Украине среди врачей читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ольга Голубовская