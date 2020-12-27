Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности Украины с Днем контрразведки.

— За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попыткой врага расшатать нашу страну изнутри. Ваша деятельность направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу, — отметил Зеленский.

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Праздник установил 18 декабря 1991 президент Леонид Кравчук.

Календарь праздников на январь

В календаре праздников на январь 2021 будет два дополнительных выходных, поскольку украинцы будут отмечать Новый год и Рождество.

Кроме того, второй месяц зимы будет богат на профессиональные праздники: День метро (8 января), Международный день таможенника (26 января), День работника контрольно-ревизионной службы Украины (26 января), День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины (30 января), Всемирный день ювелира (31 января).