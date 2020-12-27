В украинских больницах по состоянию на 27 декабря заполнено 38,4% коек, которые отводились под больных коронавирусом. Их общее количество в Украине достигает 64 526 единиц.

Больше половины больничных коек занято лишь в двух регионах — Николаевской (61,5%) и Одесской (52,1%) областях. В Киеве этот показатель находится на уровне 45,3%.

Вакцинация в ЕС

Страны ЕС 27 декабря начали массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Европейские страны используют препарат компаний Pfizer и BioNTech, который одобрила Еврокомиссия.

По случаю начала массовой вакцинации в Европоле предупредили о риске мошенничества.

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Директор Европейского полицейского управления Катрин де Болль заявила, что те, кто решат купить вакцину у мошенников, рискуют потерять свои деньги или, в худшем случае, получить за них фальшивку.

Карантин в мире

27 декабря в Австрии стартовал уже третий жесткий общенациональный карантин. Локдаун продлится три недели. Открытыми останутся только магазины, которые продают товары повседневного спроса, аптеки, банки и велосипедные мастерские.

В Бельгии актер в образе Санта-Клауса посетил дом престарелых с рождественскими поздравлениями. Три дня спустя мужчина получил положительный результат на коронавирус. В доме престарелых заразились 121 пациент и 36 работников. Из них 18 пожилых людей впоследствии скончались.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, еще у 6 113 украинцев тестирование подтвердило инфицирование.

Общее количество заразившихся Covid-19 в Украине по состоянию на 27 декабря составило 1 025 989.

Среди новых заболевших — 277 детей и 153 медика. За день в больницы госпитализированы 1 674 пациента.

За все время пандемии выздоровели 658 538 пациентов, из них за сутки – 6 621 человек.