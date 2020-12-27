Погода на 27 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 27 декабря в Украине будет облачной с прояснениями, температура повысится, однако ночью будут заморозки.
На Востоке синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом: днем до +5°, ночью местами до -1°.
На Западе во всех областях ожидается солнечная погода, дневная температура сравняется с ночной от -1° до +1°.
На Юге синоптики прогнозируют облачность, местами осадки: днем термометры покажут до +5°, ночью — до +3°.
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На Севере также солнечно: температура ночью до -1°, днем до +1°.
В Центре пройдут осадки, целый день будет держаться облачная погода: ночью до -1°, днем до +1°.
В Киеве синоптики солнечную погоду: днем температура воздуха прогреется до + 1°, вечером столбик термометра опустится до -1°.
Погода в Карпатах на Новый год 2021
Гидромедцентр обнародовал прогноз погоды на Новый год 2021 в Карпатах.
К сожалению, синоптики констатировали, что на снегопады и морозы можно не надеяться.
Вместо классической зимы в Карпатах новогодние праздники пройдут вместе с дождями и плюсовой температурой.