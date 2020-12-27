Погода на 27 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 27 декабря в Украине будет облачной с прояснениями, температура повысится, однако ночью будут заморозки.

На Востоке синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом: днем ​​до +5°, ночью местами до -1°.

На Западе во всех областях ожидается солнечная погода, дневная температура сравняется с ночной от -1° до +1°.

На Юге синоптики прогнозируют облачность, местами осадки: днем ​​термометры покажут до +5°, ночью — до +3°.

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На Севере также солнечно: температура ночью до -1°, днем ​​до +1°.

В Центре пройдут осадки, целый день будет держаться облачная погода: ночью до -1°, днем ​​до +1°.

В Киеве синоптики солнечную погоду: днем ​​температура воздуха прогреется до + 1°, вечером столбик термометра опустится до -1°.

Погода в Карпатах на Новый год 2021

Гидромедцентр обнародовал прогноз погоды на Новый год 2021 в Карпатах.

К сожалению, синоптики констатировали, что на снегопады и морозы можно не надеяться.

Вместо классической зимы в Карпатах новогодние праздники пройдут вместе с дождями и плюсовой температурой.