Еще у 6 113 украинцев тестирование подтвердило коронавирус. Общее количество заразившихся Covid-19 в Украине по состоянию на 27 декабря составило 1 025 989.
Среди новых заболевших — 277 детей и 153 медика. За день в больницы госпитализированы 1 674 пациента.
За все время пандемии выздоровели 658 538 пациентов, из них за сутки – 6 621 человек.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 17 774 больных, а за день зафиксировали 72 летальных случая.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), а также в Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
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Статистика коронавируса в регионах Украины:
- г. Киев – 107 204 (+718)
- области:
- Винницкая – 21 960 (+102)
- Волынская – 32 429 (+129)
- Днепропетровская – 56 893 (+537)
- Донецкая — 34 929 (+343)
- Житомирская — 38 494 (+275)
- Закарпатская — 27 828 (+74)
- Запорожская – 51 703 (+453)
- Ивано-Франковская – 42 828 (+103)
- Киевская – 57 331 (+389)
- Кировоградская – 8 225 (+20)
- Луганская – 9 982 (+76)
- Львовская – 59 798 (+247)
- Николаевская – 29 531 (+414)
- Одесская — 68 962 (+515)
- Полтавская – 34 600 (+259)
- Ровенская — 40 295 (+100)
- Сумская – 40 047 (+199)
- Тернопольская – 33 452 (+124)
- Харьковская – 67 868 (+213)
- Херсонская – 17 067 (+150)
- Хмельницкая — 38 378 (+45)
- Черкасская — 37 617 (+296)
- Черновицкая — 39 422 (+129)
- Черниговская — 29 146 (+203).
Лаборатории за день провели 24 978 тестирований, а с начала пандемии — 5 472 989.
Для сравнения, по состоянию на 26 декабря коронавирус в Украине зафиксирован у 7 709 человек, а общее количество инфицированных вчера составило 1 019 876.
Полностью выздоровели за день 5 145 украинцев, а умер от последствий Covid-19 25 еще 121 больной.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568) и Одесской (513) областях.