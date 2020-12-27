Еще у 6 113 украинцев тестирование подтвердило коронавирус. Общее количество заразившихся Covid-19 в Украине по состоянию на 27 декабря составило 1 025 989.

Среди новых заболевших — 277 детей и 153 медика. За день в больницы госпитализированы 1 674 пациента.

За все время пандемии выздоровели 658 538 пациентов, из них за сутки – 6 621 человек.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 17 774 больных, а за день зафиксировали 72 летальных случая.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), а также в Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

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Статистика коронавируса в регионах Украины:

г. Киев – 107 204 (+718)

области:

Винницкая – 21 960 (+102)

Волынская – 32 429 (+129)

Днепропетровская – 56 893 (+537)

Донецкая — 34 929 (+343)

Житомирская — 38 494 (+275)

Закарпатская — 27 828 (+74)

Запорожская – 51 703 (+453)

Ивано-Франковская – 42 828 (+103)

Киевская – 57 331 (+389)

Кировоградская – 8 225 (+20)

Луганская – 9 982 (+76)

Львовская – 59 798 (+247)

Николаевская – 29 531 (+414)

Одесская — 68 962 (+515)

Полтавская – 34 600 (+259)

Ровенская — 40 295 (+100)

Сумская – 40 047 (+199)

Тернопольская – 33 452 (+124)

Харьковская – 67 868 (+213)

Херсонская – 17 067 (+150)

Хмельницкая — 38 378 (+45)

Черкасская — 37 617 (+296)

Черновицкая — 39 422 (+129)

Черниговская — 29 146 (+203).

Лаборатории за день провели 24 978 тестирований, а с начала пандемии — 5 472 989.

Для сравнения, по состоянию на 26 декабря коронавирус в Украине зафиксирован у 7 709 человек, а общее количество инфицированных вчера составило 1 019 876.

Полностью выздоровели за день 5 145 украинцев, а умер от последствий Covid-19 25 еще 121 больной.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568) и Одесской (513) областях.