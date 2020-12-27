В Украине планируют создать специальный фонд для дополнительного обеспечения украинцев вакцинами против коронавируса.

Также заложенные в него средства будут выделять на доплаты врачам.

— Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам, — сообщил 27 декабря на своей странице в Facebook глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

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По словам премьер-министра, в бюджете страны на 2021 год заложены 3 млрд грн на закупку вещества против коронавируса. Также правительство уже в 2020-м выделило Минздраву 1,3 млрд грн на вакцины.

Вакцина против коронавируса

22 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами страны Группы Семи и ЕС закупку вакцины против коронавируса.

Украина проводит активную работу в этом направлении.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Кабмин