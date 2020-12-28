81% украинцев планируют праздновать Новый год дома

Встретить новый 2021 дома, в кругу семьи, планируют 81% украинцев. Зато почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

По сравнению с 2018 и 2019 годами очень заметное влияние эпидемии коронавируса: почти на 14% выросло количество опрошенных, которые проведут Новый год в кругу семьи, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости.

В то же время каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании. Люди в возрасте от 60 лет проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не будут праздновать.

Причем среди мужчин больше (12,5%) тех, кто склоняется к варианту праздновать в кругу друзей и компании, чем среди женщин (6%). Всего в опрошенных почти исчезло желание проводить Новый год в общественном заведении или на публичном праздновании.

Исследование провели с 5 до 13 декабря 2020 во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос осуществляли методом личного интервью 2 004 человек, проживающих в 131 населенном пункте. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Главные события 2020

Украинцы назвали 2020-й годом плохих событий. В ходе опроса большинство вспоминали пандемию коронавируса, карантин и войну на Донбассе.

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Источник: Деминициатива совместно с КМИС