PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Из-за ухудшения погоды в Киеве дорожники обрабатывают дороги и тротуары

Коммунальные службы Киева готовятся к гололеду, которые может снова сковать город после ухудшения погодных условий в столице 28 декабря.

В городе начали обрабатывать дороги и тротуары, чтобы избежать очередного ледяного локдауна. К этой работе привлекли 56 единиц техники.

— До начала осадков дорожники столицы начали превентивную обработку улично-дорожной сети противогололедными средствами, — отчитывается Коммунальная корпорация Киевавтодор.

Читайте: Дожди и +12: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА)

Согласно прогнозов синоптиков, в Киеве в понедельник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий — осадки при незначительном морозе, сильные порывы ветра.

Штормовое предупреждение

Кроме непогоды в Киеве, синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий и в других регионах страны.

28 декабря в ряде областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах — до 25-30 м/с.

Подробнее о погоде в Киеве и Украине 28 декабря читайте на Фактах ICTV.

Источник: КК Киевавтодор

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх