Коммунальные службы Киева готовятся к гололеду, которые может снова сковать город после ухудшения погодных условий в столице 28 декабря.

В городе начали обрабатывать дороги и тротуары, чтобы избежать очередного ледяного локдауна. К этой работе привлекли 56 единиц техники.

— До начала осадков дорожники столицы начали превентивную обработку улично-дорожной сети противогололедными средствами, — отчитывается Коммунальная корпорация Киевавтодор.

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Согласно прогнозов синоптиков, в Киеве в понедельник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий — осадки при незначительном морозе, сильные порывы ветра.

Штормовое предупреждение

Кроме непогоды в Киеве, синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий и в других регионах страны.

28 декабря в ряде областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах — до 25-30 м/с.

Подробнее о погоде в Киеве и Украине 28 декабря читайте на Фактах ICTV.

Источник: КК Киевавтодор