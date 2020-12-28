PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Доллар снова вырос: курс валют в Украине 28 декабря

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 28 декабря.

Курс доллара установлен на уровне 28,35 грн/$, что на 10 копеек ниже, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Курс евро в Украине установлен на уровне 34,56 грн/€.

Читайте: В НБУ прогнозируют рост потребительских цен до конца 2020

Курс валют в Украине от НБУ на 28.12:

  • $ 1 — 28,3547 грн;
  • € 1 — 34,5601 грн;
  • 1 польский злотый — 7,678 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8175 грн.

Курс валют НБУ на 28 декабря 2020 в Украине

Новый год и Рождество — график работы банков

На период праздничных дней график работы банков в Украине будет несколько скорректирована.

Факты ICTV вместе с Национальным банком опубликовали регламент работы системы электронных платежей в период праздничных дней.

В частности, 25 и 31 декабря — выходные дни для всех украинских банков.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх