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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

С апреля можем вернуться к привычной жизни: Ляшко о ситуации с Covid

Украина начнет постепенно возвращаться к нормальному ритму жизни весной 2021 года. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

– У меня сейчас есть ощущение, что мы с апреля потихоньку начнем возвращаться к привычному нам ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем, – сказал Ляшко.

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По словам главного санитарного врача, коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тыс. мутаций, что является ожидаемым явлением для эпидемиологов и вирусологов.

– Больше всего я хотел, чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой, – отметил он.

Прогноз Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов также прогнозирует, что ситуация с распространением коронавируса в Украине может начать улучшаться с апреля.

По его словам, этому будет способствовать, в частности, вакцинация от Covid-19 и выработка коллективного иммунитета.

Источник: Україна 24

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