Кабмин воссоздал Минагрополитики

Кабинет министров Украины принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.
— Проектом постановления предлагается отменить решение об организации министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем его присоединения к министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
По сути, это дает старт созданию нового министерства аграрной политики, – сказал в ходе заседания министр развития экономики Игорь Петрашко.
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Минагрополитики было присоединено к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства постановлением от 2 сентября 2019 года.
Кто возглавляет Минэнерго
Кабинет министров проголосовал за назначение Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
О соответствующем решении сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.