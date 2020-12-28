Кабмин воссоздал Минагрополитики

Кабинет министров Украины принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

— Проектом постановления предлагается отменить решение об организации министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем его присоединения к министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. По сути, это дает старт созданию нового министерства аграрной политики, – сказал в ходе заседания министр развития экономики Игорь Петрашко.

Читайте: Минэнерго поручено подать СНБО новый топливно-энергетический баланс

Минагрополитики было присоединено к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства постановлением от 2 сентября 2019 года.

Кто возглавляет Минэнерго

Кабинет министров проголосовал за назначение Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

О соответствующем решении сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.