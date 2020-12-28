Лидером фракции Голос стал Ярослав Железняк

Ярослав Железняк стал лидером парламентской фракции Голос, заменив Сергея Рахманина.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме этого, первым заместителем главы фракции избрали Романа Костенко.

Впервые о том, что вместо Сергея Рахманина Голос может возглавить Ярослав Железняк, стало известно летом, когда основатель партии Святослав Вакарчук отказался от депутатского мандата.

Именно с лета 2020 года, по мнению экспертов, Ярослав Железняк стал одним из главных спикеров Голоса.

Вакарчук ушел из Верховной Рады

11 июня народный депутат от фракции Голос, а также известный певец Святослав Вакарчук сложил полномочия и ушел из Верховной Рады.

— Моя главная миссия выполнена — я привел партию в Раду, а теперь дело за молодежью, — заявил политик.

В должности народного депутата Вакарчук провел меньше года.

В 2007 году артист уже баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду: тогда он стал депутатом от Нашей Украины — Народной самообороны, однако через год отказался от мандата.