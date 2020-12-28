В Украине значительно упало количество тестов на коронавирус методом ПЦР, несмотря на то, что в стране расширили категории населения, которым необходимо проводить соответствующий анализ. В то же время тестов на антиген начали проводить больше.

Об этом во время брифинга 28 декабря рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

— Очень сильно упало количество тестов, доставки образцов в лаборатории. Мы проведем соответствующий селектор, — отметил Максим Степанов.

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По его словам, за прошедшую неделю методом ПЦР было сделано 203 954 теста, за позапрошлую — 250 417.

В то же время количество тестов на антиген наоборот увеличилось: за прошедшую неделю сделали 58 063 теста, за позапрошлую — 34 058.

Вакцинация в Украине

На брифинге 28 декабря Максим Степанов рассказал, от чего будет зависеть проведение вакцинации от коронавируса в Украине.

На то, как это будет происходить, повлияет особенность хранения вакцины, которую завезут в страну.

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