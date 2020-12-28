На складах Минздрава действительно нет условий для хранения вакцин от Covid-19 при температуре -80 градусов, однако удалось договориться с частными логистическими фармацевтическими компаниями.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на этих складах есть все для хранения, логистики, транспортировки к пунктам вакцинации при очень низких температурах.

— Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве. Там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80. Поэтому мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями — и к нам вышли с коммерческими предложениями, — он объяснил, как удалось найти выход.

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Ляшко также рассказал, как будет происходить транспортировка и хранение вакцины.

— Вакцина прилетает на самолете, из машины до склада мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружают в холодильники, в которых она может храниться длительное время, — рассказал санврач.

Он отметил, что на пунктах вакцинации она может храниться пять дней при температуре +8 градусов.

По программе сотрудничества с COVAX Украины официально может получить 16 млн доз вакцины от коронавируса вместо 8 млн ожидаемых.

Уже в первом полугодии 2021-го вакцинироваться смогут около 4 млн украинцев.