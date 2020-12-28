Украинцы рассказали, сколько денег готовы потратить на застолье на Новый год 2021, а также где будут встречать праздник.

По результатам опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), граждане страны планируют купить продуктов и напитков на 1 440 грн, в 2019-м они выделяли 1 390 грн (учитывая курс, этот бюджет был больше), в 2018-м — 1 752 грн.

В то же время с 23% до 16% уменьшилось количество украинцев, у которых вообще нет денег на праздничное застолье.

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Пандемия коронавируса повлияла на планы украинцев по празднованию Нового года. По данным опроса, 81% граждан планирует отмечать праздник дома, каждый десятый, 9%, надеется провести новогоднюю ночь в гостях.

Опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Метод: личное интервью face-to-face. Количество опрошенных: 2 004 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Желания украинцев на Новый год

В ходе опроса украинцы рассказали о главных желаниях на Новый год 2021.

Среди них — здоровье и мир в стране.

Подробнее о желаниях украинцев на Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива