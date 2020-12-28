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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Это не мир: украинцы рассказали о главном желании на Новый год

На Новый год 2021 большинство украинцев мечтают получить в качестве подарка здоровье.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Какой подарок украинцы мечтают получить на праздники:

  • здоровье — 71,5%;
  • мир в стране — 39,5%;
  • порядок в семье и понимание близких — 22%;
  • деньги — 22%;
  • хорошую работу — 18%;
  • успехи детей — 14%;
  • долгую жизнь — 10,5%;
  • интересные путешествия — 8%;
  • любовь — 8%;
  • лекарства (вакцины) от коронавируса — 5%.

Читайте: Кому из политиков больше всего доверяют украинцы — опрос

В то же время желание быть здоровыми впервые за четыре года было сильнее, чем чтобы в стране наконец-то воцарился мир.

Опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Метод: личное интервью face-to-face. Количество опрошенных: 2 004 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Главные события 2020

Украинцы назвали 2020-й годом плохих событий.

В ходе опроса большинство вспоминали пандемию коронавируса, карантин и войну на Донбассе.

Подробнее о главных событиях 2020 для Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

Фото: Pixabay

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