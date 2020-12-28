На Новый год 2021 большинство украинцев мечтают получить в качестве подарка здоровье.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Какой подарок украинцы мечтают получить на праздники:
- здоровье — 71,5%;
- мир в стране — 39,5%;
- порядок в семье и понимание близких — 22%;
- деньги — 22%;
- хорошую работу — 18%;
- успехи детей — 14%;
- долгую жизнь — 10,5%;
- интересные путешествия — 8%;
- любовь — 8%;
- лекарства (вакцины) от коронавируса — 5%.
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В то же время желание быть здоровыми впервые за четыре года было сильнее, чем чтобы в стране наконец-то воцарился мир.
Опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Метод: личное интервью face-to-face. Количество опрошенных: 2 004 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
Главные события 2020
Украинцы назвали 2020-й годом плохих событий.
В ходе опроса большинство вспоминали пандемию коронавируса, карантин и войну на Донбассе.
Подробнее о главных событиях 2020 для Украины читайте на Фактах ICTV.
Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива