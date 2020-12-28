В Киеве планируют создать центр хранения вакцины от коронавируса

Украина сейчас работает над логистической сетью для распространения вакцины от коронавируса после того, как их доставят в страну. В частности, планируется создание центра хранения вакцин в Киеве.

Об этом сообщил председатель парламентского медицинского комитета Михаил Радуцкий.

По словам политика, в Киеве или вблизи международного аэропорта Борисполь создадут Национальный центр хранения вакцины. Его оборудуют холодильниками, которые способны одновременно хранить сотни тысяч доз вакцины.

— Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тыс. доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцин, которые требуют хранения в сверхнизких температурах, — рассказал он.

Радуцкий добавил, что из центра хранения пунктам прививки в регионах вакцины будут транспортировать логистическая компания в специальных термобоксах.

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В регионах, как ожидается, вакцина сможет храниться до пяти дней в обычном холодильном оборудовании при температуре +2-7ºС.

Сотрудничество Украина — Covax

Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса COVAX выделит для Украины 8 млн доз вакцины. Согласно прогнозам Виктора Ляшко, уже в первой половине 2021 года вакцинироваться смогут около 4 млн граждан.

Фонд COVAX объединяет 186 государств. По состоянию на декабрь предзаказ вакцины из разных стран мира достиг 700 млн доз. Цель программы — справедливое распределение вакцины от коронавируса между развитыми и бедными странами.

Источник: Михаил Радуцкий