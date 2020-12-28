Украинские дорожники способны восстановить автодороги без иностранных подрядчиков — Березовский

Отечественные дорожные компании значительно усилили свой производственный потенциал и способны выполнить запланированные на 2021 год объемы строительных работ без привлечения иностранных подрядчиков.

Об этом заявил президент Национальной ассоциации дорожников Украины Николай Березовский, подводя итоги дорожной отрасли 2020 года.

— В течение года члены Ассоциации активно инвестировали в развитие бизнеса — новые производственные базы, заводы, оборудование, технику. Построено более 15 заводов. Количество основных машин и механизмов за год увеличилась почти на одну тысячу единиц и на конец года составляет более шести тысяч. Общая сумма инвестиций оценивается в пять миллиардов грн, — заявил Николай Березовский.

По его словам, беспрецедентные инвестиции в отрасль значительно усилили производственный потенциал украинских дорожных компаний.

— Недозагруженность заводов в среднем составляет 40-50%. Поэтому в следующем году украинские подрядчики могут увеличить производство и объемы работ по меньшей мере наполовину. Поэтому искусственно тянуть на рынок непонятных иностранных гастролеров — не имеет никакого смысла! — отметил Николай Березовский.

Он также добавил, что рекордное финансирование восстановления дорожной инфраструктуры усилило интерес к украинскому рынку среди зарубежных компаний.

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На отечественном рынке сейчас работают подрядчики из более десяти стран. Однако ряд иностранных компаний, которые Укравтодор привлекал к ремонтно-строительным работам, во многих случаях сорвали выполнение контрактов.

— Участие иностранных подрядчиков — это значительный риск. И в вопросе своевременного выполнения контракта, и по соблюдению качества работ. Реальная гарантия качества — это проверенные украинские компании с доказанной репутацией и опытом, — заявил президент НАГУ.

Он также добавил, что отечественных рынок дорожно-строительных работ бурно развивается, а конкуренция среди подрядчиков в 2020 году значительно усилилась.

— 2020 год доказал, что расти и развиваться может каждый дорожный строитель, кто работает качественно и профессионально, кто создал сильную, мотивированную и профессиональную команду, инвестировал в современную технику. Объемы работ украинских компаний выросли более чем в три раза. Важно, что росли не только крупнейшие компании. В трое-пять раз увеличились объемы производства во многих региональных и местных компаний. В следующем году они смогут составить конкуренцию подрядчикам отрасли из ТОП-10 и бороться за более масштабные проекты национального уровня, — отметил Николай Березовский.

Лучших результатов на рынке, по словам Николая Березовского, по итогам 2020 достигли именно компании-члены НАГУ.

— Украинские компании в этом году произвели рекордный объем асфальтобетона (девять млн тонн) и цементобетона (350 тыс. тонн). Лидером является Автомагистраль-Юг, которая выработала почти трех млн тонн асфальтобетона. Миллионную отметку пересекла и ряд других ведущих подрядчиков Группа компаний RDS, Автострада и Онур Конструкцион Интернешнл, — сообщил президент НАГУ.

Национальная ассоциация дорожников Украины (НАГУ) объединяет более 50 украинских дорожно-строительных компаний, предприятий смежных отраслей и профильных учебных заведений со всех регионов страны.

2020 года компании-члены НАГУ построили и отремонтировали более 2,6 тыс. км дорог государственного и местного значения на сумму более 53 млрд грн. Большинство проектов завершены в установленный срок, а во многих случаях и раньше.

Напомним, ранее мы писали, что за 2020 год сделали дорог в 10 раз больше, чем за предыдущие 10 лет.