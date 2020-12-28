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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Вакцинация от Covid-19 в Украине — где планируют делать прививки

Организация процесса вакцинации украинцев от коронавируса будет зависеть от вещества, которое завезут в страну.

Об этом во время брифинга 28 декабря сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Многое будет зависеть от вакцины, которой в Украине будут вакцинировать на разных этапах, так как различные вакцины имеют разные условия хранения — от +2°, +8° до -70°, — отметил Максим Степанов.

Читайте: 4 этапа вакцинации: в Украине утвердили план иммунизации от Covid-19

Кроме того, спикер уточнил, где именно могут проводить прививки гражданам страны.

— Предполагается, что вакцинировать будут на наших пунктах прививок у семейных врачей. Также предусматриваем создание мобильных бригад. Планируется создание пунктов вакцинации. Все это отработано в соответствии с нашими возможностями, — добавил министр.

На первом этапе в стране вакцинируют не менее 350 тыс. граждан, среди них — медработники и пожилые люди.

Карантин в Украине

Во время брифинга 28 декабря Максим Степанов также сообщил о том, что в Украине не будут отменять январский локдаун, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом.

Для этого есть минимум две причины.

Подробнее о коронавирусе и карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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