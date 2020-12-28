Работа медицинского персонала, обеспечивающего предоставление первой медицинской помощи и госпитализацию больного в больницу не прекращается во время новогодних и рождественских праздников.

Кроме того, определен перечень больниц, которые будут дежурить в ночь с 31 декабря на 1 января.

Як у новорічну ніч працюватимуть столичні лікарні

Между тем 81% украинцев планируют встречать Новый год дома. Зато почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

Такое положение вещей предполагает, что в больницу с непредсказуемыми травмами будет обращаться меньше людей, чем обычно.

Отменят ли январский локдаун

Несмотря на значительное улучшение ситуации с коронавирусом в Украине правительство не планирует ослаблять карантин и отменять январский локдаун, который запланирован с 8 до 24 января 2021 года. Для этого есть как минимум две причины.

Об этом во время брифинга 28 декабря сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Кроме того, в Минздраве напомнили о необходимости соблюдения карантинных мер во время празднования новогодних и рождественских праздников. Сейчас, по оценкам Степанова, при организации этих мероприятий “хромает соблюдение правил”.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи города Киева