28 декабря коронавирус подтвердили еще у 4 385 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 030 374. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.

За сутки выздоровел 7 191 человек, полностью преодолели болезнь 665 729 украинцев. В больницы попали еще 1 588 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 17 849 больных, за сутки зафиксировали 75 новых летальных случаев.

С начала пандемии проведено 5 485 214 ПЦР-тестирований. За прошедшие сутки протестовали 15 332 человек, в том числе методом ПЦР — 12 225, методом ИФА — 3 107.

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Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Распространение коронавируса в областях:

Киев — 108 055 (+851);

Винницкая — 22 008 (+48);

Волынская — 32 537 (+108);

Днепропетровская — 57 196 (+303);

Донецкая — 35 188 (+259);

Житомирская — 38 545 (+51);

Закарпатская — 27 879 (+51);

Запорожская — 52 175 (+472);

Ивано-Франковская — 42 894 (+66);

Киевская — 57 614 (+283);

Кировоградская — 8 234 (+9);

Луганская — 10 013 (31);

Львовская — 60 005 (+207);

Николаевская — 29 878 (+347);

Одесская — 69 134 (+172);

Полтавская — 34 843 (+243);

Ровенская — 40 332 (+37);

Сумская — 40 129 (+82);

Тернопольская — 33 540 (+88);

Харьковская — 67 991 (+123);

Херсонская — 17 193 (+126);

Хмельницкая — 38 408 (+30);

Черкасская — 37 856 (+239);

Черновицкая — 39 515 (+93);

Черниговская — 29 212 (+66).

Для сравнения, 27 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 6 113 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 025 989 больных.

От Covid-19 27 декабря умерли 72 человека, выздоровели за сутки 6 621 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (718), а также в Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.