В Киевской области за минувшие выходные, 25-27 декабря, произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего три человека погибли.

По данным патрульной полиции Киевской области, десять человек получили травмы, а в целом произошло 101 ДТП.

— За выходные произошло 101 ДТП, из них 8 ДТП — с травмированными, 10 человек получили травмы и 3 человека погибли, — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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ДТП под Киевом

27 декабря под Киевом на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП, столкнулись автомобили Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека.

Водитель автомобиля Honda развернулся в сторону Киева и получил удар от Volvo. В результате этого два человека выбросило из авто, они погибли на месте происшествия. По предварительным данным, погибшие не являлись пристегнутыми ремнями безопасности.